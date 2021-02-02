Almanya'dan Bakan Hulusi Akar'a şirinlik! Türkçe paylaşım yaptılar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Akar, dün akşam saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Almanya Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Almanya ziyareti ile ilgili twitter hesabından Türkçe “Hoşgeldiniz” paylaşımı yaptı. Paylaşımın devamında ise “Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bugün Bendlerblock’da, Hulusi Akar'ı selamlayacak. Türkiye önemli bir NATO üyesidir ve öyle de kalacaktır. Karmaşık konular da bugün konuşulan konular arasında yer alacak” ifadelerine yer verildi.

Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı diğer bir paylaşımda ise, "Savunma Bakanının ziyaretinde Doğu Akdeniz’deki durum ele alınıyor. Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, 'Umarım tüm taraflar diyalog şansını kullanır. Almanya’nın burada merkezi bir rol oynadığını görüyorum' dedi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye yaptırım kararına rağmen taviz vermedi

Yunanistan'ı destekleyen Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında aşamalı yaptırım kararı almıştı. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında yaptırım kararını rafa kaldırmak zorunda kaldı.