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Korona Virüs Almanya'dan AstraZeneca kararı
Korona Virüs

Almanya'dan AstraZeneca kararı

Aşı sıkıntısı çeken Almanya Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısında pıhtılaşma ihtimali olmasına rağmen 60 yaş üstü kişilerde kullanılmasını kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 02:47:00 -
Almanya'dan AstraZeneca kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Başbakanlıkta düzenlediği ortak basın toplantısında, Daimi Aşı Komisyonunun (Stiko) AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere yapılmasının askıya alınıp sadece 60 yaş üzerine uygulanması tavsiyesini hatırlattı.

Merkel, Stiko'nun tavsiyelerine yoğun görüşmelerden sonra karar verildiğine dikkati çekerek "Göz ardı edemeyeceğimiz bulgular mevcut" dedi.

Kamuoyunda AstraZeneca aşısına olan güvenin kaybolduğu iddialarına ilişkin Merkel, "Aşılara güvenebilmeliyiz. Güven, her şüphenin ve her bir vakanın üzerine gidilmesiyle oluşur. Bundan federal ve eyalet hükümetleri sorumludur. Stiko tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra anormallik ifade eden raporlar çok nadir ancak göz ardı edilemez." diye konuştu.

Merkel tüm bu yaşananların belirsizlik yaratacağının farkında olduklarını ancak böyle bir durumla baş etmenin en iyi yolunun, açıklık ve şeffaflık olduğunu ifade etti.

Kovid-19'a karşı mücadelede aşının bulunmasının şans olduğunu vurgulayan Merkel, kendine aşı sırası geldiğinde AstraZeneca aşısı da yaptırabileceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise AstraZeneca'nın artan bir sağlık riski oluşturmasının, aşılama kampanyası için "şüphesiz bir gerileme" olduğunu söyledi.

AstraZeneca'nın, 60 yaşın üzerinde çok etkili olduğunu belirten Spahn bu yaş grubundaki herkesi AstraZeneca aşısı imkanından yararlanmaya çağırdı.

Spahn, bu kişilerin toplumda rol model olacaklarını ifade ederek yaz sonuna kadar aşı olmak isteyen herkese aşı imkanı sunma sözünü yineledi.

Bakan Spahn vatandaşların Almanya'da onaylanan aşıların "titizlikle izlendiğine" güvenebileceğini sözlerine ekledi.

Stiko, AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncellemişti

Yeni tromboz (pıhtı) vakalarının ardından Stiko, AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncellemişti.

Stiko bugüne dek rapor edilen 31 kan pıhtısı vakasından 9'unun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Robert Koch Enstitüsünün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.

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