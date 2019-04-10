Almanya'dan Alevilere ilişkin flaş karar!

Rheinland-Pfalz hükümeti Alevilerin 'hak talepleri'ni kabul eden anlaşmayı imzaladı. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile eyalet hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya göre Alevilik ders olarak okutulacak, bayramlarda Alevilere izinler verilecek.

Almanya’da Alevilerin talepleri resmen kabul edildi. Rheinland-Pfalz eyalet hükümeti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) arsında eyalette Alevilere çeşitli haklar tanıyan anlaşmayı dün parlamentoda imzalandı. Anlaşma metni Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun 30’uncu kuruluş yıldönümü olan 9 Nisan’da eyalet başbakanı Malu Dreyer ve AABF Genel Başkanı Hüseyin Mat tarafından imzalandı.

Aleviler ve eyalet yönetimi geçen haftalarda 13 maddelik anlaşma metni üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Eyaletin Kültür Bakanı Konrad Wolf yaptığı açıklamada bu adımın “Alevilerin, Rheinland-Pfalz eyaletindeki uyumu için bir mihenk taşı” olduğunu belirtti.

İzin, ders, özel hizmet

Anlaşmanın imzalanarak resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan Alevilere birtakım haklar tanınmış oldu. Bu haklar arasında Alevilik derslerinin eyalet okullarında okutulması, Alevi inancına sahip eyalet çalışanı ile öğrencilerin Alevilerin dini günlerinde izinli sayılmaları ve bazı kurumlarda dini olarak hizmet almaları yer alıyor.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun eyalet tarafından finansal olarak desteklenmesi anlaşma kapsamında yer almıyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinde yaklaşık 6 cemevi ve 8 bin Alevinin yaşadığı tahmin ediliyor. Pilot proje kapsamında eyalette halihazırda dört okulda Alevilik dersleri veriliyor. Yine aralarında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin de bulunduğu bazı eyaletlerde Alevilik dersi okullarda sunulmaya başlamıştı.