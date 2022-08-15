  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya’dan akılalmaz çözüm: Acilen Türkiye'ye gönderelim
Dünya

Almanya’dan akılalmaz çözüm: Acilen Türkiye'ye gönderelim

Enerji krizine ilişkin çözüm yolları arayan Alman hükümeti, yaşlıların kış aylarını Türkiye'de geçirmesi için önemli projeler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 08:59:00 -
Almanya’dan akılalmaz çözüm: Acilen Türkiye'ye gönderelim

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş ile birlikte AB ülkeleri yaptırımları peşe peşe devreye sokarken, bu kararların olumsuz yansımaları da başladı. Doğalgazda dışa bağımlı olan Avrupa ülkeleri kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Rusya’nın AB’nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa’da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı.

İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına ‘soğuk su kullanın’, ‘gıdaları mikrodalgayla ısıtın’, ‘klima çalışırken kapıları kapayın’ gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya’da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.

 

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya’daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

28
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

celil yağmuroğlu

BİR OSMANLI TORUNU OLARAK BU YAŞLILARI HEMEN ALALIM , ALLAH BİZLERİ ADALET VE MERHAMET OLDUĞUMUZ İÇİN YARATI,,(( OSMANLI EN SIKINTI GÜNLERİNDE KİMLERE YARDIM ETMEDİ Kİ ***İŞTE İRLANDA KENDİ IRK DAŞI DİNDAŞI İNGİLTERE TARAFINDAN DIŞLANDILAR 10 BİN KM YARDIM GEMİLER GİTTİ,,, İNANIN BİZLER YARDIM EDERSE BİNLERCE BELKİ MİLYORLAR ,,,BU YAPTIKLARIMIZ SAYESİN DÜNYADAN İNSANLARI MÜSLÜMANLIĞI ŞEHADET VEREREK MÜSLÜMAN OLACAKTIR,,,BU BİR ALLAHIN HİDAYETİDİR,,,

Türkiyem

Tatil bölgelerindeki öteler yaşli lar İcin bir nimet
TÜM YORUMLARA GİT ( 28 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23