Almanya’dan akılalmaz çözüm: Acilen Türkiye'ye gönderelim

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş ile birlikte AB ülkeleri yaptırımları peşe peşe devreye sokarken, bu kararların olumsuz yansımaları da başladı. Doğalgazda dışa bağımlı olan Avrupa ülkeleri kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı. Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Rusya’nın AB’nin yaptırımları üzerine doğalgaz sevkiyatını düşürmesiyle Avrupa’da kışın evlerde yaşanacak ısınma sorunlarına yönelik tedbirler artırıldı.

İklim kriziyle mücadele etmek için kömür santrallarından kurtulmayı hedefleyen Avrupa, kapadığı santralları geri açmaya başlarken, enerji kriziyle mücadele için yurttaşlarına ‘soğuk su kullanın’, ‘gıdaları mikrodalgayla ısıtın’, ‘klima çalışırken kapıları kapayın’ gibi tasarruf önerileri veriyor. Bir yandan da Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Slovakya, Estonya ve Baltık ülkelerinde insanlar kışa hazırlık yaparak odun stoklamaya başladı. Araştırmalara göre bu ülkelerde odun tüccarları artan talebe yetişemezken, odun fiyatları da yükseldi. Estonya’da yakacak odun fiyatı yüzde 240 artış gösterdi.

Doğalgaz krizinden doğacak sorunlar üzerine özellikle yaşlı kesimin kış aylarını geçirmeleri için aralarında Türkiye’nin de olduğu Akdeniz ülkeleri harekete geçti. Yunan ve İspanyol bakanlar kışın yakıt masrafından kurtulmaları için Almanya’daki yaşlıları ülkelerine davet ederken, Türkiye’deki bazı otellerin Almanya’daki yaşlı kesimin kışı Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak paket turlar için tur operatörleri ile görüşme yaptığı ifade ediliyor.