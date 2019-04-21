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Almanya'dan acı haber: 3 Türk genci hayatını kaybetti

Almanya'da meydana gelen trafik kazasında 3 Türk genci hayatını kaybetti.

21 Nisan 2019 Pazar 23:40
Almanya'dan acı haber: 3 Türk genci hayatını kaybetti

Kaza, Marl kentinin Victoriastr caddesinde saat 06:13 sularında meydana geldi. Kazada yaşları 19 ila 21 arasında değişen Melih Pekmezci, Can Demir ve Sefer Baş isimli gençler hayatını kaybetti.

Polis: Araç süratli olabilir

Marl polisinden yapılan açıklamada otomobilin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptığı, 3 gencin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polis, aracın aşırı süratli olmasından şüphelendiklerini duyurdu.

Alman basının geniş yer verdiği 3 gencin hayatını yitirdiği kaza haberinde, virajda yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan aracın motorunun araçtan ayrıldığı dikkat çekilerek, seyir halindeki aracın çok süratli seyretmiş olacağı bilgisi kaydedildi. Kaza kurtarma ve sağlık ekibinin anında kaza mahalline geldiği belirtilen haberlerde, tüm çabalara rağmen araçta sıkışan 19 ve 21 yaşında olan gençleri almaya gelen ambulans helikopterin de, gençlerin sıkıştıkları araçta ölmeleri üzerine kaza yerine inmeden geri döndüğü bildirildi.

Kaza sonrası yakındaki caddeler öğle saatlerine kadar trafiğe kapatıldı. Kazada parçalanan aracın incelenmesi ve kaza sebebinin tespiti için olay yerine bölge savcılığının talebiyle kaza kırım ekibi geldi.

Zonguldak'a gönderilmesi bekleniyor

Hayatını kaybeden gençlerin cenazelerinin savcılık soruşturmasının ardından memleketleri Zonguldak'a götürülmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 23:40
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