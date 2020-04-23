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Almanya'daki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri tamamlandı

2020-04-23 23:05:15 -
Almanya'daki Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri tamamlandı

BERLİN (AA) - Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin tamamlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Almanya’da vizeyle geçici olarak bulunup, Türkiye'ye dönmek için Başkonsolosluklara başvuran 3 bin 473 vatandaşımız 20-23 Nisan'da Türk Hava Yollarının Almanya’nın 7 kentinde düzenlediği toplam 15 özel seferle ülkemize dönmüşlerdir.''

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan operasyonun Dışişleri Bakanlığının güçlü desteğiyle başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak operasyonda emeği geçen Başkonsolosluk ve THY çalışanlarına teşekkür edildi.

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