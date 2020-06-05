  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'daki polis şiddeti Bochum'da protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:16:42 -
Almanya'daki polis şiddeti Bochum'da protesto edildi

KÖLN (AA) - Alman polisinin, son dönemde halka uyguladığı şiddet Bochum kentinde protesto edildi.

Bochum merkez tren istasyonu önünde düzenlenen gösteride, ABD'de polis şiddetine kurban giden George Floyd da anıldı.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, gösteriyi Alman polisinin halka uyguladığı şiddete artık "dur" denilmesi için düzenlediklerini belirterek bunun önüne geçilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Yakın dönemde polis kurşunuyla yaşamını yitirenleri hatırlatan Güneş, "Geçtiğimiz günlerde Herne'de iki Türk polis şiddetine maruz kaldı. Daha önce de çok sayıda Türk polis şiddetine maruz kaldı. Alman polisi de Amerikan polisinin sınırlarını kat kat aşmıştır ve adeta bir suç örgütüne dönmüştür. Önce polisin kanunlara uyması gerekir." dedi.

Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya'nın önce kendi polisinin vatandaşına uyguladığı şiddete son vermesi gerektiğini vurgulayan Güneş, ayrıca düşünce özgürlüğü adı altında ülkede terör örgütü propagandası yapıldığını ve polisin de buna göz yumduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı