Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'de!
Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Almanya’nın Berlin, Hamburg ve Hannover seçim bölgelerinde kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye’ye gönderildi.
Berlin, Hannover ve Hamburg'da 20-24 Mayıs'ta kullanılan oylar, kara yoluyla Berlin-Brandenburg Havalimanı'na getirildi.
Oy pusulalarının bulunduğu torbalar, söz konusu bölgelerdeki saklama ve ulaştırma komisyonu üyeleri tarafından Türkiye’den gelen oy torbaları nakil komisyonuna teslim edildikten sonra kargo konteynerlere konuldu.
Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.
Bu sırada, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da hazır bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilisi Mesut Murat Yanardağ, Almanya, Danimarka, İsveç ve İngiltere'den oyları alarak Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.
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