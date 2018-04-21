Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'daki kadınlar: "Erkeklerle eşit değiliz!"

"Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" Almanya'daki kadınların sadece yüzde 32'si bu soruya "evet" yanıtını verdi. Ancak erkeklerin yüzde 57'si bu konuda kadınlarla aynı görüşte değil.

21 Nisan 2018 Cumartesi 18:41
Almanya'daki kadınlar: "Erkeklerle eşit değiliz!"

Almanya'da kadın-erkek eşitliği olup olmadığına dair yapılan bir anket, kadınlarla erkekler arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu.

Alman haber ajansı dpa tarafından uluslararası araştırma şirketi YouGov'a yaptırılan anket kapsamında Almanya'daki 2 bin 36 kişiyle görüşüldü.

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan Me Too (Ben de) kampanyasının dünya geneline yayılmasının üzerinden altı ay geçmesi vesilesiyle yapıldı.

Ankete katılanlara "Almanya'da erkek ve kadınlar eşit mi?" sorusu yöneltildi. Kadınların sadece yüzde 32'si bu soruyu "evet" ya da "genellikle evet" diye yanıtladı. Bu oran erkek katılımcılarda ise yüzde 57 oldu.

Kadınların yüzde 63'ü aynı soruya "hayır" ya da "genellikle hayır" cevabını verirken, bu doğrultuda görüş bildiren erkeklerin oranı ise yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların verdiği cevaplara topluca bakıldığında ise Almanya'daki kadın ve erkeklerin eşit veya genellikle eşit olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 44 çıktı. Aksi yönde görüş sahibi olanların oranı ise yüzde 51 oldu.

ABD'li aktivist Tarana Burke tarafından 2006 yılında başlatılan Me Too hareketi, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atıldığı Ekim 2017 tarihinden itibaren ivme kazanarak dünya geneline yayılmıştı. Kampanya kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki kadın ve erkekler kendi başlarından geçen ve belki de hayatları boyunca en yakınlarına bile anlatamadıkları cinsel taciz ve tecavüz hikayelerini "MeToo" etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor.


(Dwtürkçe)
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:41
  1. kadın erkek eşitliği
  2. Almanya
  3. kadın
  4. yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı yarıya azaldı
    1. Çocuk gelin sayısı 10 yılda yarı..
    2. Kırmızı listedeki PKK'lı elebaşı..
    3. Karamollaoğlu: İktidar kazara devam..
    4. Abdullah Gül'den sosyal medya için..
    5. SoloTürk'ten yine nefes kesen gösteri
    6. Almanya'daki kadınlar: "Erkeklerle..
    7. Bursa'da yerli ve atalık tohumlar..
    8. Soylu açıkladı: Cumhurbaşkanı'nın..
    9. İran dergisi Özal’ı kapak yaptı
    10. Çocuklarda epilepsi hastalığı ve erken..
    11. Trabzonspor'a ağır darbe! 2-0
    12. Demir Çağı'nda kuruldu: Sardes Antik..
    13. Duygular ağrıları tetikliyor
    14. Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
    15. Huzurun ve tatilin adresi: Kuşadası
    16. Her yıl 13-15 bin bebek kalp..
    17. Katil Esed kendi başkentini vurdu!
    18. Kırışılığa neden olan 4 faktör
    19. Time'dan kukla Suudi prense övgü,..
    20. Esenyurt'ta rehine krizi!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı