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Almanya'daki gaz sızıntısı 60 kişiyi zehirledi

Almanya’nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısı, 60 kişinin zehirlenmesine neden oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:37
Almanya'daki gaz sızıntısı 60 kişiyi zehirledi

Almanya'nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısı, 60 kişinin zehirlenmesine yol açtı.

Yerel basın, buz pateni stadyumun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisinde inşaat sırasında oluşan hasar sonucu 60 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Bölgede çalışmalar sürüyor

Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bir okul ve çok sayıda ev tahliye edildi. Polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin stadyum çevresinde güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Polis, zehirlenen vatandaşların gözlerinde yanma olduğunu ve nefes alıp verme zorlukları çektiklerini; tedavi altına alındıklarını söyledi.

Sızıntıya neden olan bölgede ekipler, tadilat çalışması yapıyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:37
  1. Almanya
  2. Straubing
  3. polis

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