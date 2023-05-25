  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mide bulandıran anlar! Canlı yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi... Saniye saniye kaydedilip paylaşıldı

Bakan Koca’dan Kılıçdaroğlu’na SMA cevabı! Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz!

Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı! Sinan Oğan meydan okudu: Hesap soracağım

HDP kanadından büyük Ümit Özdağ tepkisi: Zehir zıkkım olsun!'

‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

CHP'nin anketçisi seçime saatler kala son sonuçları paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu gündemi altüst etti

Beyne takılan mucize! 12 yıldır felçli olan adam ayağa kalktı

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız

Seçim öncesinde son tahmin! Altın yatırımcıları o rakamı beklesin: Ünlü ekonomistten dudak uçuklatan rakamlar: Peş peşe duyurdu:

Rezil olan CHP’nin anketçisinden fıkra gibi savunma
Dünya Almanya'daki camiye tehdit mektubu
Dünya

Almanya'daki camiye tehdit mektubu

Yeniakit Publisher
2023-05-25 17:27:00 -
Almanya'daki camiye tehdit mektubu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Göttingen'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Göttingen Camisi'ne tehdit mektubu gönderildiği açıklandı.

18 Mayıs'ta postayla gönderilen ve üzerinde gamalı haç sembolüyle "NSU 2.0" imzası bulunan mektupta "Bütün İslam'ı öldürün. Artık uzun sürmeyecek. Almanlar size gösterecek." ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

DİTİB Göttingen Camisi Dernek Başkanı Mehmet İbrahimbaş, yaptığı yazılı açıklamada, olayın polisle paylaşıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

İbrahimbaş, 22 Eylül 2022'de caminin dış cephesine gamalı haç çizildiğini ve 8 Kasım 2022'de de postayla benzer tehdit mektubunun gönderildiğini kaydederek "Cami cemaatimiz ve Göttingen'de yaşayan Müslümanlar olarak tedirginiz. Yönetim kurulu olarak sosyal medya hesabımızdan ve camiye gelen cemaatimize duyuruda bulunarak sağduyulu olmaya davet ettik. Yönetim kurulu olarak cemaatimizin güven içerisinde camimize gelebilmeleri ve rahat ibadet edebilmeleri için tüm imkanları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Olayı şiddetle kınayan İbrahimbaş, "Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Göttingen Belediye Başkanı Petra Broistedt, bizlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm destekleriyle yanımızda olduklarını ifade etti." bilgisini paylaştı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Almanya'nın Osnabrück kenti yakınlarındaki Bad Bentheim kentinde bulunan camiye de PKK sempatizanlarınca 20 Mayıs'ta saldırı düzenlenmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK sempatizanlarının, DİTİB'e bağlı Bad Bentheim Camisi'nin duvarlarına PKK elebaşının ismini yazdığı ifade edilmişti.

2022'de 35 CAMİYE TEHDİT VE SALDIRI

DİTİB'in yayımladığı "2022 Cami Saldırıları Raporu"na göre, ülkede geçen yıl 35 camiye yönelik çeşitli şekillerde tehdit ya da saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

DİTİB Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu tarafından hazırlanan raporda, 35 saldırının 20'sinin camilere posta ya da elektronik posta yoluyla hakaret, küfür ve tehdit içeren yazı gönderilmesi, 7 caminin duvarına yazı yazılması, 6 camiye fiziki zarar verilmesi ve 2 camiye kundaklama şeklinde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23