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Dünya Almanya’da yeni tasarruf formülü: Duş almayın bezle temizlenin
Dünya

Almanya’da yeni tasarruf formülü: Duş almayın bezle temizlenin

Almanya'da Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, enerji krizine yönelik verdiği röportajda duş alıp almadığının sorulması üzerine, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 12:06:00 -
Almanya’da yeni tasarruf formülü: Duş almayın bezle temizlenin

Almanya'da Fransa ve İsviçre sınırındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı Winfried Kretschmann ülkesinin şu anda karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında bir gazeteye verdiği röportaj verdi.

Kretschmann röportajında enerji israfını önlemek için kişisel olarak aldığı önlemleri dile getirdi.

Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını ifade etti.

Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

Almanya'da tasarruf önlemleri

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi “insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda” ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı.

Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçtiğimiz ay yapılan ankete göre Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin çağrılarının ardından duşta geçirdikleri süreyi de azalttı.

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Yorumlar

Yozgat

Hadi ordan pis insanlar sizler saten banyo yapmiyorsunuz kokuyorsunuz simdide tümden kokacaksiniz

Leyl.....

Yuzme havuzlarinin temizlik ve bakimi Ile israf olunan gereksiz elektrik kisilsin..  
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