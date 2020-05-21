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Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı

Almanya’da Avrupa Kayseri Federasyonu, tarafından evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:21:14 -
Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı

Almanya’da Avrupa Kayseri Federasyonu, tarafından evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapıldı.


Korona virüs salgını nedeni ile zor geçiren Avrupa’da Türkler yardımlarına ve desteklerine hız kesmenden devam ediyor. Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Zeil Caddesi’nde Avrupa Kayseri Federasyonu, tarafından evsizlere ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek dağıtımı yapıldı. Federasyon üyeleri, hazırladıkları gıda paketlerini ve yemekleri kentin belli bölgelerinde yaşayan evsizlere ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıttı. Avrupa Kayseri Federasyonu Başkanı Yaşar Çakır, yaptığı açıklamada, “Böyle güzel bir etkinliğe imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu günkü ikramımızda yemek, içecek, meyve ve pasta gibi gıda maddeleri vardı. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm Kayserililerin katılımını bekliyoruz” dedi.

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