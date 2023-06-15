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Dünya Almanya'da vahşet! ABD'li turist iki kadını uçurumdan attı
Dünya

Almanya'da vahşet! ABD'li turist iki kadını uçurumdan attı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 22:09:00 -
Almanya'da vahşet! ABD'li turist iki kadını uçurumdan attı

Almanya'da ABD’li bir turist, Neuschwanstein Kalesi’nde iki turist kadını 50 metrelik uçurumdan aşağı attı. Korkunç olayda kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır şekilde yaralandı.

Günde ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiği Almanya'nın Münih kenti yakınlarında yer alan dünyaca ünlü Neuschwanstein Kalesi’nde iki kadın turist saldırıya uğradı. Dün kaleyi gezen 21 ve 22 yaşındaki iki kadın turist, yolda tanıştıkları 30 yaşındaki bir ABD’li turist tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra 50 metrelik uçurumdan aşağı atıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, saldırganın genç kadınları önce daha az ziyaretçinin olduğu bir bölgeye götürdüğü ve 21 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Diğer arkadaşının adama müdahalede bulunması üzerine saldırganın 22 yaşındaki genç kadını önce boğmaya çalıştığı daha sonra uçurumda aşağı attığı belirtilen açıklamada, saldırganın daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu 21 yaşındaki kadını da uçurumdan aşağı attığı aktarıldı.

Saldırgan gözaltına alındı

Uçurumdan düşen kadınlarından biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın cinsel saldırı, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarında tutuklandığı açıklandı.

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