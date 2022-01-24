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Dünya Almanya'da üniversiteye saldırı! Yaralılar var
Dünya

Almanya'da üniversiteye saldırı! Yaralılar var

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:08:00 -
Almanya'da üniversiteye saldırı! Yaralılar var

Almanya'da silah seslerinin duyulduğu Heidelberg Üniversitesi'nde yaralılar olduğu bildirildi.

Alman polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün ve ambulansın sevk edildiğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Alman emniyeti, olayda tek bir saldırgan olduğunu ve uzun namlulu silahla ateş açarak birkaç kişi yaraladığını açıkladı.

Saldırganın daha sonra öldürüldüğü belirtildi.

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