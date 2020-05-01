Almanya’da Türk STK’lar gül ve kolonya dağıtıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve STK’lar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere yardımlar ulaştırılıyor. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden dernek yöneticileri, kolonya ve gül dağıtarak hasta ve yaşlılara da moral oldu.

YTB tarafından korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK’lar aracılığıyla salgına karşı çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanırken, Türk STK’ları tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen bölgedeki hastanelere bağışlanıyor. Ramazan ayında yaşlı bakım evleri de ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında ise sağlık çalışanlarına bir nebze olsa moral olmak için hastaneler ziyaret edilerek hediyeler takdim ediliyor.

Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde YTB desteği ile Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camii’nin öncülüğünde bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşları Ludwigsburg Hastanesini ziyaret ederek, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip hediye takdim etti. Türk toplumunun hediyeleri için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınlayan Ludwigsburg Hastanesi de Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti.

Almanya’nın Reutlingen kentinde de YTB desteği ile Reutlingen Türk Ocağı Derneği, Reutlingen Hastanesini ve çevredeki yaşlı bakım evlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler verdi. Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden dernek yöneticileri, kolonya ve gül dağıtarak hasta ve yaşlılara da moral oldu.