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Aktüel Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı
Aktüel

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:23:10 -
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anne Başbakanlığın önünde eylem yaptı

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, Başbakanlık binası önünde eylem düzenledi.

Şansölye Angela Merkel başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlığın önüne gelen Maide T, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Maide T, yaz döneminde Brandenburg Kapısı’nın önündeki Pariser Meydanı’nda eylem yaptığını, bundan sonra da Başbakanlığın önünde gösterilerini sürdüreceğini söyledi.

Maide T, Alman hükümeti konuyla ilgilenene kadar da eylemlerine devam edeceğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın yıllarca herkesin canını acıttığını ifade eden Maide T, "Artık canımızın acımasını istemiyoruz." dedi.

Alman hükümetine karşı açacağı davayla ilgili bilgileri de paylaşan Maide T, işlemlerin tamamlandığını, dün dosyanın avukata verildiğini ve sürecin başladığını kaydetti.

Maide T, "Ben Alman hükümetini dava ediyorum çünkü Alman hükümeti konuyla ilgilenmiyor. ‘18 yaşında olan herkes özgürdür’ diyor. Herkes özgür ama teröre başvurduğu zaman durumun değişmesi lazım. Özgürlükle bir alakası olmaması lazım. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Bugün DEAŞ vurduysa bunlara, yarın da PKK vuracaktır. İşine gelmediğinde yarın da PKK bombalar. Bunlar, bunun farkında değiller." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin birinci yıl dönümünün yaklaştığının hatırlatılması üzerine de Maide T, şunları söyledi:

"Umarım artık başka yıl dönümler olmaz. Herkes çocuğuna kavuşur. Bir an önce bu PKK belası biter. Herkes çocuğuna kavuşur. Herkesin aklı başına gelir. Giden çocukların da aklı başına gelir, yanlış yolda olduklarını anlarlar ve evlerine dönerler. Birçoğu geri gelmek istiyor ama dönemiyorlar. Oraya giden gençler, anlatılan hikayeler ile onların orada yaşadıkları tamamen farklı. Böyle olunca geri dönmek istiyorlar ama dönemiyorlar çünkü dönmek istediklerinde kendileri öldürüyor. Giden gençler bunun bilincinde değil. Bunlar (gençleri) hep yalan üzerine götürüyorlar."

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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