  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Aktüel

Almanya'da Tegel Havalimanı 15 Haziran’da geçici olarak kapatılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:57:14 -
Almanya'da Tegel Havalimanı 15 Haziran’da geçici olarak kapatılacak

BERLIN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı'nın 15 Haziran’da geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Berlin Brandenburg Havalimanları şirketi ortaklarının bugün yaptıkları toplantıda Tegel Havalimanı'nın 15 Haziran'dan itibaren 2 ay faaliyetlerini durdurma kararı aldığını ifade etti.

Seibert, kapatılma sebebi olarak yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ekonomik durumun gösterildiğini kaydetti.

Berlin’in güneyinde yapımı devam eden Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldıktan en fazla 6 ay sonra Tegel Havalimanı’nın kapatılması kararlaştırılmıştı.

Bundan 8 yıl önce hizmete girmesi beklenen ancak çeşitli sebepler nedeniyle birçok kez açılışı ertelenen BER'in ekim sonunda faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, Tegel Havalimanı’nın birkaç ay için yeniden açılmayacağını ifade ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı