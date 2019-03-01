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Almanya'da 'Suudi Arabistan' tartışması! "Merkel kararını verdi"

Almanya, Suudi Arabistan'a 4 aydır uygulanan silah ihracatına ilişkin yasağın uzatılıp uzatılmamasını tartışıyor.

01 Mart 2019 Cuma 23:26
Almanya'da 'Suudi Arabistan' tartışması! "Merkel kararını verdi"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ekimde Suudi Arabistan'a silah ihracatını 9 Mart'a kadar askıya alan hükümetteki koalisyonun ortakları, bu ülkeye silah ihracatıyla ilgili yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) ihracat yasağının yumuşatılması yönünde sesler yükselirken, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasağın gevşetilmesine karşı çıkıyor.

"Ortak bir kural şart"

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağına yaptığı açıklamada, ülkesinin diğer Avrupa ülkeleriyle yaptığı ortak projelere işaret ederek, "Almanya, Avrupa'da veya uluslararası alanda bir projeye dahilse burada partnerler arasında ortak kurallar bulmalı" dedi.

Bu projelerin, Almanya'nın silah ihracatındaki katı kurallara tabi olmadan gerçekleşebileceğini ifade eden Kramp-Karrenbauer, aksi takdirde ortak projelerin gelecekte Almanya olmadan yapılabileceği uyarısında bulundu.

Genel anlamda silah ihracatlarının engellenmemesini isteyen Kramp-Karrenbauer, ihracatları ne pahasına olursa olsun engellemek isteyenlerin bu endüstriyi Almanya'da istemediğini dürüstçe söylemesi gerektiğini kaydetti.

CDU'lu milletvekili Gunther Krichbaum da Almanya'da Silah İhracat Yasası'nın gevşetilmesi yönünde görüş belirterek, "Avrupa'da ortak savunma ve silah ihracat politikasını istiyorsak uzlaşmaya varmamız lazım." diye konuştu.

Fransa ve İngiltere'den eleştiri

Fransa ve İngiltere de Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduran Almanya'yı ortak projelerin etkilenmesinden dolayı eleştirmişti.

Eski SPD Genel Başkanı Martin Schulz ise Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Alman silahlarına ihtiyaç duymadığını savunarak, "Bu ülke, insan haklarını ayaklar altına alıyor ve Yemen'de savaşıyorsa silah ihracat yasağımızda değişiklik yapacak bir şey yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Almanya'nın silah ihracatında sergilediği tutum çarşamba günü Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede de gündeme gelmişti.

Spiegel: Merkel kararını verdi

Öte yandan Spiegel dergisinin haberine göre, Başbakan Merkel ile SPD'li Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 9 Mart'a kadar devam eden Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma kararının iki hafta daha uzatılması konusunda anlaştı.

Hükümet sözcüsü: Görüşmeler sürüyor

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarafları arasında Suudi Arabistan'a uygulanan silah satış yasağı konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirterek, hükümetin zaman baskısı altında bulunduğunun bilincinde olduğunu ve kararın "bu ay içinde" verileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 23:26
  1. almanya
  2. avrupa
  3. suudi arabistan
  4. cemal kaşıkçı
  5. Olaf Scholz
  6. Martin Schulz
  7. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  8. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi
  9. Sosyal Demokrat Parti

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