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Dünya Almanya’da Suriyelileri sınır dışı etme hazırlığı
Dünya

Almanya’da Suriyelileri sınır dışı etme hazırlığı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yılbaşından itibaren Suriye’ye sınır dışılara başlanacağını söyleyerek, “Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı’yla 1 Ocak 2021 itibarıyla tekil dosyaların ayrıntılı biçimde incelenerek sınır dışıların önünü açmayı kararlaştırdıklarını” söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:22:00 -
Almanya’da Suriyelileri sınır dışı etme hazırlığı

Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu belirterek, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti.

Seehofer, buna rağmen sınır dışıların gerekli olduğunu savunarak, “Bunu yapmazsak Almanya’da sınır dışı edilme ihtimali göz önüne alınmadan mağaza hırsızlığından adam öldürmeye kadar her şeyin yapılabileceği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir müsamahanın hukuk devletimizde yeri yok” diyen bakan, “Ağır suç işleyenler ya da anayasamızı ayaklar altına alanlar ülkemizi terk etmeli” dedi.

İltica başvuruları düştü

Almanya’ya ve Avrupa Birliği’ne yapılan iltica başvurularının 2020’de üçte bir oranında azaldığı açıklanmıştı. Ocak ayından kasım ayı sonuna kadar Almanya’da 93 bin 710 iltica başvurusu kayıtlara geçti. Bu rakam, 2019’un aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ediyor.

Buna rağmen Almanya 2020 yılında da Avrupa ülkeleri içinde yüzde 24.3’le en fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke oldu. Almanya’yı yüzde 22,8’le İspanya izlerken, üçüncü sırada ise yüzde 19’la Fransa geliyor.

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