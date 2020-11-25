  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
Aktüel

Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:11:14 -
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 410 kişinin hayatını kaybetmesiyle nisandan bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 410 artışla 14 bin 771'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan testlerde, 18 bin 633 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Yeni vakalarla toplam vaka sayısı 961 bin 320’ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay