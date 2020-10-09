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Aktüel Almanya'da son 24 saatte 11 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Almanya'da son 24 saatte 11 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:09:49 -
Almanya'da son 24 saatte 11 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da son 24 saatte 4 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı, vaka sayısının 314 bin 660'a çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 589'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 271 bin 800 olduğu kaydedildi.



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