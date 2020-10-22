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Aktüel Almanya’da son 24 saatte 11 bin 287 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Aktüel

Almanya’da son 24 saatte 11 bin 287 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Bugün açıklanan rakam, "salgının başlangıcından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:49:18 -
Almanya’da son 24 saatte 11 bin 287 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

BERLİN (AA) - Almanya'da son 24 saatte 11 bin 287 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 287 artarak 392 bin 49’a yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, "salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Daha önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 17 Ekim’de 7 bin 830 olarak belirlenmişti.

Son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 9 bin 905’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 306 bin 100'e ulaştı.

- Sağlık Bakanı Spahn, Kovid-19’a yakalandı

Dün, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin evinde izolasyona girdiği bildirilmişti.

Spahn, Almanya’da Kovid-19’a yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

- Tedbirleri sıkılaştırma kararı alınmıştı

Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50’den fazla yeni vaka görülen bölgelerde, Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alınmıştı.

Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00'da saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmeler, alkol satışı yapamayacak.

Açık alanlarda mesafe kuralına uyulmayan yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek.

Kapalı alanlarda yapılan kutlama ve toplantılara da en fazla 10 kişi katılabilecek.

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