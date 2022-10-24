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Gündem Almanya’da skandal olay! FETÖ’cü terörist Ercan Karakoyun gazetecilere saldırdı!
Gündem

Almanya’da skandal olay! FETÖ’cü terörist Ercan Karakoyun gazetecilere saldırdı!

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir kitap fuarında FETÖ'nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun, AHaber ekibine saldırdı. Sözde imam Karakoyun, AHaber muhabiri İsmail Erel'in telefonunu zorla almak istedi. Erel elinden hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 10:36:00 - 2022-10-24 10:56:13

Skandal olay, Avrupa’nın en büyük kitap fuarında yaşandı. AHaber muhabiri İsmail Erel ve Fatih Yılmaz, Sabah Gazetesi muhabiri Mustafa Akbaba ile söz konusu fuarda haber çalışması gerçekleştiriyordu. Bu esnada fuarda FETÖ’nün medya tetikçilerinden Cevheri Güven yine FETÖ‘cü Bedrettin Uğur ile ‘Gerçek demokrasilerde insan hakları’ adlı bir program düzenliyordu.

FETÖ PROPAGANDASINA "DUR" DEDİ

Alçak müdahale ise, A Haber ekibinin programda Türkiye’yi karalama propagandası yürüten FETÖ’cüleri kayıt altına aldığı sırada gerçekleşti.

FETÖ’nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun, A Haber muhabiri İsmail Erel’e müdahalede bulunarak telefonunu elinden almaya çalıştı.

Görüntülerde; FETÖ’nün sözde Almanya imamı Ercan Karakoyun’un, İsmail Erel’e müdahalede bulunup telefonunu zorla almaya çalışması yer alıyor.

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