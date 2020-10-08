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Aktüel Almanya'da şirket iflasları temmuzda azaldı
Aktüel

Almanya'da şirket iflasları temmuzda azaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:38:10 -
Almanya'da şirket iflasları temmuzda azaldı

BERLİN (AA) - Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azalarak bin 369 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede temmuzda bin 369 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. 228 iflas başvurusu olan ticareti, 204 iflas başvurusuyla inşaat, 182 başvuruyla da bilim ve teknik hizmetle sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise temmuzda 3,9 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un temmuz ayında yaklaşık 2,8 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 645 borçlu da temmuzda iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28,4 azaldı.

Bu arada, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğunu tekrarladı.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, bu yılın eylül ayına sonuna kadar askıya alınmış ve bu daha sonra bu yılın sonuna ertelenmişti.

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