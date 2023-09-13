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Avrupa Almanya’da şiddetli fırtına ve dolu: Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Avrupa

Almanya’da şiddetli fırtına ve dolu: Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-13 13:53:00 -

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi, 1 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Worms kentini şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrilirken, araçlarda hasar oluştu. Caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Kentin bazı noktalarında ise dolu yağışı etkili oldu. Yollar dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, kent sakinleri bir günde kışı yaşadı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye teşkilatı fırtınayla ilgili yaklaşık 120 çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

Polisten edinilen bilgiye göre skutır kullanan 43 yaşındaki bir kişi ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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