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Avrupa Almanya'da sanayi üretimi düştü
Avrupa

Almanya'da sanayi üretimi düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:37:00 -
Almanya'da sanayi üretimi düştü

Almanya'nın sanayi üretimi temmuzda beklenenden daha fazla düştü.

Destatis verilerine göre temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Analistler ise yüzde 0,5 düşüş bekliyordu.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerle temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

Mayıs-temmuz döneminde üretim bir önceki 3 aya göre yüzde 1,9 daraldı.

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