Almanya'da sanayi üretimi düştü
Almanya'nın sanayi üretimi temmuzda beklenenden daha fazla düştü.
Destatis verilerine göre temmuz ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Analistler ise yüzde 0,5 düşüş bekliyordu.
Takvim etkisinden arındırılmış verilerle temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.
Mayıs-temmuz döneminde üretim bir önceki 3 aya göre yüzde 1,9 daraldı.
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