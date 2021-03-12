Almanya'da sağlık çalışanından polisin gözü önünde hasta Suriyeliye şiddet!

Almanya'da sağlık görevlisinin, sedyede elleri bağlı şekilde yatan Suriyeli sığınmacıyı dövdüğü ve olayı polis memurlarının tepki vermeden izlediğini gösteren video, ülkede büyük tepki çekti.

Suriyeli hastaya yumruk attı

Bild gazetesinin yayınladığı videoda, 44 yaşındaki bir sağlık görevlisinin, iç çamaşırıyla sedyede elleri bağlı olarak yatan Suriyeli Amar H. isimli sığınmacıya yaklaşarak başına çok sert şekilde yumruk attığı görülüyor.

Polis şiddete seyirci kaldı

8 Kasım 2020'de yaşanan olaya ilişkin videoda, o sırada orada bulunan ve söz konusu şiddeti gören iki polis memuru ise yaşananlara sadece seyirci kalıyor.

2015'te Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığınan 32 yaşındaki Amar H.'nin avukatlığını üstlenen Adnan Aykaç yaptığı açıklamada, videoda açıkça görülen olayın işkenceye yakın olmasına rağmen önemsizmiş gibi gösterilmesini bir "skandal" olarak nitelendirdi.

Suç duyurusunda bulundu

Amar H.'nin sedyeye bağlı olduğuna dikkati çeken Aykaç, olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve hukukun olayı aydınlatması gerektiğini ifade etti.

Polis raporda olayı gizledi

Olayla ilgili düzenlenen polis raporunda, "mültecilerin kaldığı yurtta çıkan tartışma sonucu Amar H.'nin yangın tüpünü püskürtmesi nedeniyle polis çağrıldığı, polisin gelip olayı yatıştırdıktan sonra Amar H.'nin ilk yardım ekibine tükürdüğü" iddia edildi.

Sedyeye yatırılıp elleri bağlanan sığınmacının savunmasız haldeyken sağlık görevlisi tarafından yumruklandığına raporda yer verilmedi.

Videoda net şekilde görülmesine rağmen polis kendini, sağlıkçının nereye yumruk attığının belli olmadığı, yumruğun yastığa gelmiş olabileceği ve bunun için soruşturma açmaya gerek olmadığı şeklinde savundu.

Elmacık kemiği kırıldı

Şiddet mağduru Amar H.'nin, yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle elmacık kemiğinin iki yerinden kırıldığı ve yüzünde morluk oluştuğu sağlık raporuna yansıdı.

Yüzü morarmış şekilde fotoğrafı paylaşılan Amar H.'nin, olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından sağlık görevlisinin işine son verildiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu polisler hakkında ise olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldığı belirtildi.