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Dünya Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı
Dünya

Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 16:48:00 -
Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı

Saksonya İçişleri Bakanlığına, Sol Parti tarafından sunulan soru önergesine verilen yanıta göre, Savcılık 2023’ün ilk 6 ayında 8, ikinci 6 ayında 6 olmak üzere toplam 14 personel hakkında “anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanımıyla” ilgili soruşturma başlattı.

 


Almanya’nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletinde, 2023’te emniyet teşkilatı içinde aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen 14 personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saksonya İçişleri Bakanlığına, Sol Parti tarafından sunulan soru önergesine verilen yanıta göre, Savcılık 2023’ün ilk 6 ayında 8, ikinci 6 ayında 6 olmak üzere toplam 14 personel hakkında “anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanımıyla” ilgili soruşturma başlattı.

Chemnitz, Leipzig ve Zwickau emniyet müdürlükleri ile Rothenburg’daki polis akademisi çalışanları arasındaki şüpheliler hakkında, Nasyonal Sosyalizmi önemsizleştirmek, yasaklanmış selamlaşma biçimleri ve ırkçı ifadeler kullanmak şüphesiyle disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma sonuçlanana kadar da söz konusu personel, görevden uzaklaştırıldı.
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Ayrıca bir polis memurunun, Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) grubuna mensup olduğundan şüpheleniliyor.

2017’den beri Saksonya eyaletindeki emniyet teşkilatında 80 aşırı sağcılık vakası tespit edildi.

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