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Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni yetkiler

Almanya Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde onaylanan polis yasasına göre, polis yargı kararı olmadan şüpheli gördüğü kişileri 28 güne kadar gözaltında tutabilecek.

14 Aralık 2018 Cuma 06:28
Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni yetkiler

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) onaylanan polis yasasına göre, polis yargı kararı olmadan şüpheli gördüğü kişileri 28 güne kadar gözaltında tutabilecek.

Telefonlar, casus yazılımlarla takip edilebilecek

KRV Eyalet Meclisinde kabul edilen yasaya göre, polis ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki dijital mesajlaşma programlarını casus yazılımlarla takip edebilecek.

Yargı kararı olmadan, polis elektronik kelepçe takabilecek

Yeni yılda yürürlüğe girecek yasa kapsamında polisin gerekli gördüğü bölgelere güvenlik kameraları konulacak, cinsel suç ya da aile içi şiddet gibi olaylarda şüpheli gördüğü kişileri takip etmek amacıyla yargı kararı olmadan elektronik kelepçe takılabilecek.

KRV eyaleti hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Demokrat Partinin (FDP) meclise sunduğu yasa teklifi, ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteği ile yasalaştı.

Yasa, polise "olağanüstü" yeni yetkiler verdiği gerekçesiyle bazı çevreler tarafından şiddetle eleştirilmiş, özellikle büyük şehirlerde yasa karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:28
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