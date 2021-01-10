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Dünya Almanya'da polis ve solcular arasında arbede çıktı
Dünya

Almanya'da polis ve solcular arasında arbede çıktı

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 23:23:00 -
Almanya'da polis ve solcular arasında arbede çıktı

Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu.

Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı.

Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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