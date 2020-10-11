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Aktüel Almanya'da polis şiddetine tepki
Aktüel

Almanya'da polis şiddetine tepki

Krefeld kentinde polisin bir Tunusluya uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:19:56 -
Almanya'da polis şiddetine tepki

KÖLN (AA) - Almanya'nın Krefeld kentinde bir binada çıkan yangında Tunuslu bir adama polisin uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki topladı.

Blumen Caddesi'nde bir binanın zemin katında çıkan yangında, karşı binada oturan bir kadının çektiği anlaşılan videoda, polisin şiddet mağduru adamı yumrukladığı, akabinde yere yatırıp diziyle kafasına bastırdığı görülüyor.

ABD'deki George Floyd olayını hatırlatan görüntülerde söz konusu adama 3 polisin sert şekilde müdahale ettiği, adamın polislerden kurtulmak için çaba gösterdiği anda bir kadın polis memurunun gelip adamı defalarca yumrukladığı yer alıyor. Videoda ayrıca polislerin adamı yere yatırıp üzerine çıkarak gözaltına almaya çalıştığı, yumruk atan kadın polis memurunun kafasına diziyle bastırdığı adamın kelepçelendiği görülüyor. Bu esnada polislerden birinin adamın yanındaki kadını tutup sakinleştirdiği, bir diğer polisin ise çevre güvenliği aldığı görülüyor.

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılması ve tepkilerin büyümesi üzerine yazılı açıklamada bulunan Krefeld Emniyet Müdürlüğü, dün öğle saatlerinde çıkan yangında polisin 28 yaşındaki Alman bir kadın ve 47 yaşındaki Tunuslu bir adamı dışarı çıkarmaya çalıştığını, bu esnada adamın polise karşı koyduğu ve bu yüzden zor kullanıldığı kaydedildi.

Kadının kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıklayan polis, Tunuslunun da gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olayda şiddet uyguladığı iddia edilen polis memurları hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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