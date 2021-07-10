  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
MSB duyurdu: Anadolu-21 başarıyla tamamlandı
Ataşehir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Dünya Almanya'da PKK'ya şok! Polis kapsamlı operasyon hazırlığında
Dünya

Almanya'da PKK'ya şok! Polis kapsamlı operasyon hazırlığında

Almanya'da terör örgütü PKK bağlantılı bir derneğin üst düzey yöneticilerin bir araya geleceği toplantıya izin verilmedi. Alman polisinin olay çıkması ihtimaline karşı hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:31:00 -
Almanya'da PKK'ya şok! Polis kapsamlı operasyon hazırlığında

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin yarın Almanya'nın Bergisch Gladbach kentinde düzenlemek istediği toplantı yasaklandı.

PKK bağlantılı derneğin toplantısına yasak

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK ile bağı nedeniyle yarın bir düğün salonunda yapmak istediği toplantıya izin verilmeyeceği bildirildi.

Üst düzey yöneticileri bir araya gelecek

Köln Polis Teşkilatı yetkilisi Michael Esser, yasaklı bir örgütün üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceğini öğrendiklerini, bu tip örgütlerin temsilcileri için faaliyet yasağı olduğunu ve bu buluşmaya müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Polis olası duruma karşı hazırlıklı olacak

Polis tarafından yasaklanmasına rağmen toplantı yapma girişimi durumunda, polisin kapsamlı bir operasyon için hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, KCDK-E kongresine terör örgütü üyesi yaklaşık 200 kişinin katılması planlanmıştı.

PKK, Almanya'da 1993 yılında terör örgütü listesine alınmış, her türlü faaliyeti yasaklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay