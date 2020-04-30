Almanya'da perakende satışlarda martta son 13 yılın en büyük düşüşü

BERLİN (AA) - Almanya'da reel perakende satışlar, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı. Satışlar, 2019'un mart ayına kıyasla ise yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Perakende satışların, koronavirüs salgınının başladığı mart ayında piyasalardaki yıllık yüzde 7,5 düşüş beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, “Bu, Ocak 2007'den bu yana perakende satışlardaki en güçlü düşüş oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Federal İstatistik Ofisi, artan talebin eczane ve süpermarketlerin satışında özellikle belirgin olduğunu da vurguladı.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 13,4 artış görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 10,1 düşüş kaydedildi. Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında 1994’ten beri en yüksek düşüş görüldü.

Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 10,3 arttı.

Şubatta, Almanya'da reel perakende satışlar ocak ayına göre yüzde 1,2 ve 2019'un şubat ayına göre yüzde 6,4 yükseliş kaydetmişti.