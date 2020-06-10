Almanya'da NSU terör örgütünün bombaladığı Türk esnafın yarası hala taze

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, ardından kitlesel ölümler planlayarak Türklerin yoğun yaşadığı Köln'deki Keup Caddesi'nde çivili bomba patlatan ve 6'sı ağır 22 kişinin yaralanmasına neden olan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün açtığı yara hala kapanmadı.

9 Haziran 2004'te Türklerin yoğun yaşamasından dolayı "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'nde işlettikleri kuaför dükkanının önünde patlayan bomba sonucu yaralanan Yıldırım kardeşler, saldırının yıl dönümünde ve saldırıya uğradıkları yerde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Saldırıda ağır yaralanan Hasan Yıldırım, o günden bu güne çok acılar çektiklerini, mağdur oldukları halde suçlu muamelesi ile karşılaşmalarının ise kendilerine çok ağır geldiğini ve üzdüğünü söyledi.

O gün saat 15.50'de iş yerinin önünde olduğunu ve büyük bir patlama sonucu yaralandığını aktaran Yıldırım, "O an tam şu an bulunduğum yerdeydim. Zordu bizim için, çok acılar çektik. Ne kadar unutmaya çalışsak da hala yaşanan ırkçı saldırılar yeniden hafızamızda, tazeliyor maalesef, yine aynı acıları hissediyoruz ve bu şekilde yaşıyoruz." dedi.

Bu olayların tekrarlanmamasını ümit ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Her zaman tekrarladığımız bir şey var. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu olayları yapan saldırganlar yakalanıp yargılandığı zaman gereken en ağır cezalar verilmeli ki en azından caydırıcı olsun." şeklinde konuştu.

- Olayın acısını hala yaşıyorlar

NSU'lu teröristlerin bisiklete bağladıkları 5,5 kilogram ağırlığındaki çivili bomba düzeneğini patlatılması sonucu iş yeri büyük hasar gören Özcan Yıldırım, olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ve olayın acısının hala içlerinde olduğunu belirtti.

Yaşanan bu ırkçı saldırıları unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını kaydeden Yıldırım, "Almanya'da hala ırkçı terör saldırısına uğrayanlar var. Hanau'da yakın zamanda büyük bir saldırı oldu. Ayrıca Kassel, Halle'de saldırılar oldu. Hangi birini sayayım, bu saldırılar hiç durmadan devam ediyor. Bize yapılan saldırıyı unutturmamak için elimizden geleni yapacağız." diye belirtti.

Yıllarca süren NSU davasından çıkan sonucun kamu vicdanını rahatlatmadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"NSU terör örgütü davası yıllarca sürdü ve iki üç kişiye ceza vererek konuyu kapattılar. İki kişinin zaten yakalanmak üzereyken intihar ettikleri söylendi. Ellerinde bir bayan kaldı, uzun süre yargılayıp ömür boyu hapis cezası verdiler ancak bu olaylar üç kişiyle olacak şeyler değildi. Bu seri cinayetler, bombalama olayları bir terör örgütünün işiydi, üç kişiye ceza vererek olayı kapattılar."

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.