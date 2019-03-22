Almanya’da Müslümanlara ve camilere 9 ayda 578 saldırı

Almanya’da geçen yıl aşırı sağcılar tarafından 19 bin 105 suç işlendi. Ocak-Eylül 2018 döneminde Müslümanlara ve camilere yönelik 578 saldırı yapıldı, 40 kişi yaralandı.

“21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü” dolayısıyla Alman hükümetinin, aşırı sağcıların işlediği suçlara ilişkin Federal Meclisteki soru önergelerine verdiği cevaplardan derlenen bilgilere göre, ülkede mülteci akınının yaşanmasının ardından 2016’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 23 bin 555 ile rekor sayıya ulaştı.

Aşırı sağcıların Almanya’da işlediği suçlara ilişkin sayı 2017’de 20 bin 520, geçen yıl ise 19 bin 105 oldu, ancak konuya ilişkin nihai raporun mayıs ayında açıklanacak olmasından dolayı 2018’e yönelik rakamların geçen yıllardaki seviyelere ulaşabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, çoğu kişinin şikayette bulunmaması nedeniyle birçok suçun kayda geçmediğini ve gerçek sayıların daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Bin 72 şiddet eyleminde bulunuldu

Söz konusu suçların önemli bölümü propaganda suçu olarak kayda geçerken, aynı dönemde toplam bin 72 şiddet eyleminde bulunuldu.

Aşırı sağcıların Ocak-Nisan 2018 döneminde 215 şiddet eylemi kayda geçerken, bu sayı ağustosta 563’e, yıl sonunda da bin 72’ye yükseldi.

Almanya’da Ocak-Eylül 2018 döneminde camilere ve Müslümanlara 578 saldırı düzenlendi. Yılın ilk çeyreğinde 196, ikinci çeyreğinde 192 ve üçüncü çeyreğinde 190 saldırı kayda geçti. 2018’in dördüncü çeyreği için sayılar ise henüz açıklanmadı.

Müslümanlara yönelik saldırılar kapsamında hakaret ve taciz gibi suçlar işlenirken, camilere de “mala zarar verilmesi” ve “duvarlara yazı yazılması” şeklinde saldırılar oldu.

Söz konusu saldırılarda en az 40 kişi yaralanırken, saldırıların büyük bölümünü aşırı sağcılar gerçekleştirdi.