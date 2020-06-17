Almanya’da mezbaha çalışanlarının testi pozitif çıktı

Almanya’nın Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki mezbahada çalışanların tamamında korona tespit edildi.

Almanya’nın Gütersloh kenti yakınlarında Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki bir mezbahada çalışların 128’inde yapılan korona testinde çalışanların tamamı Covid-19 tespit edildi. Ayrıca kasabada yaşayan 500 kişiye yapılan korona virüs testinin de 400’ü pozitif çıktı. Enfekte olanların mezbahanın domuz kesimi bölümünde çalışanların olduğu bildirildi. Mezbahada çalışanların temas ettikleri kişiler ise önlem olarak karantinaya alındı. Kasabada vaka sayısının artması nedeniyle bütün anaokulları ve ilkokullarda yeni öğretim yılına kadar ara verildi.

Mayıs ayında Coesfeld kendi bölgesindeki bir et fabrikasında meydana gelen bir salgın sonrasında sağlık otoriteleri tarafından yapılan büyük ölçekli bir korona serisi testinde, Tönnies’te sadece birkaç vaka bulunmuştu.