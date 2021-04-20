Almanya'da Merkel'in yerine geçecek isim belli oldu
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığını yürüttüğü parti CDU'nun başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi kazanan Armin Laschet, 26 eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerde Merkel'in yerine başbakan adayı olacak.
Almanya'da 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Merkel'in Partisi CDU'nun başkanlık seçimi gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimi Armin Laschet kazandı. Buna göre Laschet 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde Merkel'in yerine CDU adına yarışacak.