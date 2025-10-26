  • İSTANBUL
Avrupa Almanya’da kuş gribi paniği büyüyor! 400 binden fazla hayvan itlaf edildi
Almanya’da kuş gribi paniği büyüyor! 400 binden fazla hayvan itlaf edildi

Almanya’da kuş gribi vakalarındaki artış alarm seviyesine ulaştı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek amacıyla şimdiye kadar 400 binden fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı. Ülkede özellikle kuzey eyaletlerinde görülen vakaların hızla artması, yeni önlemleri gündeme getirdi.

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi vakalarının, en şiddetli yaşandığı yıl olan 2021'deki rakamlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Almanya'da 30 çiftlikte 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edilip ardından imha edildiği durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin imkansız olduğu belirtildi.

Şimdiye kadarki en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi.

Brandenburg'daki Markisch-Oderland bölgesi, kuş gribi nedeniyle 130 bin hayvanı daha itlaf edeceğini duyurdu.

Aynı bölgede daha önce 150 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti.

Özellikle Brandenburg'un kuzeybatısındaki Linumer Teichland bölgesinde toplu turna ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

