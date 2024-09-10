Almanya'da kriz büyüyor! Volkswagen'den sonra BMW'de batıyor

Alman otomobil markası Volkswagen'in maliyet azaltma ve tasarruf önlemleri kapsamında Almanya'daki fabrikalarını kapatma kararı alması sonrası otomobil dünyası bu haberle sarsılmıştı.

Bu haber daha soğumadan BMW'den de yeni bir duyuru geldi. BMW, tedarikçisi Continental AG'nin arızalı fren sisteminin 1,5 milyon aracı geri çağırmaya neden olduğunu açıkladı.

BMW Salı günü yaptığı açıklamada, bu arızaların firmanın kar marjını olumsuz etkilediğini belirtti. Şirket, otomobil üretimindeki işletme marjının yüzde 6’ya kadar düşebileceğini öngörürken, önceki tahmin yüzde 8 ila yüzde 10 arasındaydı.

HİSSELER GEÇEN SENEYE GÖRE EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bu açıklamanın ardından BMW hisseleri yüzde 7,7 ile Mart 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü yaşarken, Continental’in hisseleri de yaklaşık yüzde 7,5 oranında geriledi.

Geri çağırma ve teslimat duraklamaları, geçen yıl BMW'nin kendi markası ve Mini modelleriyle 2,25 milyon araç satması göz önüne alındığında, büyük bir sorun olarak değerlendirildi.