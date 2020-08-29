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Aktüel Almanya'da Kovid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:36:39 -
Almanya'da Kovid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin protesto edildiği gösteri, polis tarafından sonlandırıldı.

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi, kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.

Ardından Friedrich Caddesi'ndeki yürüyüş, göstericilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

Polisin bu kararını kabul etmeyen göstericiler, yasaklanmasına rağmen oturma eylemiyle gösteriyi sürdürdü.

Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösterileri, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, yasaklamıştı.

Fakat Berlin İdare Mahkemesi, bu protesto gösterisinin düzenlenmesine izin vermişti.

Kovid-19 vaka sayısının en son nisan ayında görülen yüksek seviyelere ulaşmasının ardından Berlin hükümeti maske takma gibi salgın önlemlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Ülkede süpermarket gibi maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde bu kuralı ihlal edenlere 50 avro ceza uygulanacağı duyurulmuştu.


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