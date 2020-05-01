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Dünya

Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı açıklandı

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:35:00 -
Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı açıklandı

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 162 bin 530'a, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 572'ye çıktı.

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