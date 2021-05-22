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Dünya Almanya'da koronavirüs gösterilerinde olaylar çıktı
Dünya

Almanya'da koronavirüs gösterilerinde olaylar çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 21:19:00 -
Almanya'da koronavirüs gösterilerinde olaylar çıktı

'Querdenker' adlı inisiyatifin 'barış, özgürlük ve temel haklar için' kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen Alman hükümetinin Kovid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

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