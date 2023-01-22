Almanya’da konut almak zenginler için de zorlaştı

KÖLN merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, orta gelir grubunda olup da gayrimenkul satın alabilecek insanların sayısı azaldı. Bunun en önemli nedenleri ise yüksek enerji fiyatları ile artan inşaat maliyetleri ve yüksek faiz oranları gösterildi. Ancak araştırmada bu gerilemeye rağmen, gayrimenkul fiyatlarının neredeyse hiç düşmediği ortaya çıktı. Buna göre, 2022 yılı sonunda müstakil bir ev satın almak isteyen yaklaşık 3 bin 730 Euro net gelire sahip bir çift, satışa sunulan mülklerin yalnızca yüzde 28’ini karşılayabiliyor. Daha önce aynı gelir grubundaki çiftin satışa sunulan evlerin yüzde 40’ını alma gücü bulunuyordu. En yüksek gelirli grup bile müstakil evlerin sadece yüzde 47’sini satın alabilecek durumda. Daha önce bu oranın yüzde 62 olduğu ifade edildi.

FİYATLAR SABİT KALDI

Araştırmada, özellikle büyük şehirlerde gayrimenkul satın almanın çok zorlaştığı kaydedildi. IW’ye göre, net geliri 5 bin Euro’nun üzerinde olan bir çiftin Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih veya Stuttgart’ta uygun fiyata bulabileceği müstakil veya yarı müstakil evlerin sayısı yarıdan fazla azaldı. Metropollerin yakın çevre bölgelerinde de durumun benzer olduğu kaydedildi. Öte yandan emlak ilanlarının yer aldığı online platformlardaki konut ilanlarının da önemli ölçüde arttığı gözlendi. IW araştırmasına göre, ekim ayında Almanya genelinde 2022 yılının başına kıyasla yüzde 60 daha fazla müstakil ve yarı müstakil konut ile yüzde 41 daha fazla apartman dairesi ilanı verildi. Raporda, konut satışındaki artan arza rağmen ilan edilen satış fiyatlarının büyük ölçüde sabit kaldığı belirtildi.

KİRALIK EVLERE TALEP ARTTI

Geçen yıl inşaat sektöründeki faiz oranlarının da hızlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekildi. 2022’nin başında, 10 yıllık sabit faizli inşaat faiz oranı yüzde 1’in altındayken şu anda ortalama yüzde 3.7 oldu. Araştırmacılara göre, faiz oranlarındaki artış, birçok hane için uygun fiyatlı Konut arzının azaldığı anlamına geliyor. Kiracılar açısından bu gelişmenin olumsuz bir de yan etkisi ortaya çıktı. IW’ye göre, satın aldıkları konutlara taşınan mülk sahiplerinin sayısı azaldı. Bu da kiralık konut piyasası üzerindeki baskıyı artırdı ve sonuç olarak kiralar 2022’de önceki yıllara göre önemli ölçüde daha fazla artış gösterdi.