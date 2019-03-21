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Almanya'da kahraman Türk genci! Gözünü kırpmadan yangına daldı

Almanya'da dün bir binada çıkan yangını fark edip binaya dalan Türk genci, alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:13
Almanya'da kahraman Türk genci! Gözünü kırpmadan yangına daldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 yaşındaki Burak Kadir Onay adlı Türk gencinin bir binada çıkan yangını fark ederek 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

4'üncüye giderken bayıldı

Polis, Neukölln ilçesindeki bir binada dün çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İşten dönen Burak Kadir Onay adlı Türk gencinin yangını fark ederek binadakileri uyardığını belirten polis, daha sonra Onay'ın binaya girerek 3 kişiyi kurtardığını ve 4'üncü kişiyi kurtarırken dumandan etkilenerek bayıldığını ifade etti.

Polis, hastaneye kaldırılan Onay'ın tedavi altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

"Gerçek bir kahraman"

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Onay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çelik, "Burak gerçek bir kahraman. Örnek bir vatandaş. Kendisini tebrik ettik. Çok şükür durumu da iyi." dedi.

Başkonsolos Çelik, yangında hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşı bulunmadığını da belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:13
  1. Burak Kadir Onay
  2. Türk genc
  3. Neukölln
  4. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik
  5. Türk vatandaşı

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