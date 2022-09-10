Almanya’da İranlı uyuşturucu kaçakçılarına operasyon!

Almanya’da İranlı uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda yaklaşık 700 kilogram eroin ele geçirildi.

Ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Yetkililer, Ağustos ayının sonunda Hamburg’da yaklaşık 700 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Zanlılar, ülkenin doğusundaki Dresden ve Chemnitz kentlerinde 10 binada yapılan aramada gözaltına alındı.

Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığına göre toplamda 5 kişi şüpheli oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı, dördü hakkında ise tutuklama emri çıkarıldı. Dresden’de gözaltına alınan zanlılardan ikisi hapis cezası alırken diğer üç kişi gözaltında tutuluyor.

Yetkililer sanıkların dizüstü bilgisayarlarına, hafıza kartlarına, akıllı telefonlarına, araçlarına ve bir iktar paraya el koydu.

Dresden Cumhuriyet Savcılığı, sanıkların İran’dan Almanya’ya büyük miktarda eroin kaçırdıklarını açıkladı. Çetenin söz konusu uyuşturucuyu Avrupa’ya dağıtacağı, uyuşturucunun dağıtım noktasının ise Dresden olduğu kaydedildi.

Çetenin elebaşının 40 yaşındaki Türk- Sırp uyruklu biri olduğu ortaya çıktı. Hollanda’da yaşayan 35 yaşındaki bir İranlı, çiftliğini ve araçlarını uyuşturucu taşımak için kullanıldığından şüphe edilen 54 yaşındaki bir Alman ve 53 yaşındaki bir Türk gözaltına alındı.

Operasyon, Dresden Cumhuriyet Savcılığı ve Federal Kriminal Polis Ofisi tarafından alınan bir ihbar sonucu yürütüldü.

Operasyonlara Suç Kontrol Bürosu, Hamburg ve Dresden’deki Gümrük Polis Merkezi yetkilileri, Hamburg ve Saksonya’daki cezai soruşturma yetkilileri, eyalet polisi katıldı.

Savcılık, diğer çete üyelerinin dahil olduğu soruşturmaların devam ettiğini belirtti.