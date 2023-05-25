Almanya'da iklim aktivistlerine baskın

Ünlü sanat eserlerine kendilerini yapıştırıyor, lüks mağazaların vitrinlerini rengarenk boyuyor, bazen de yolları kapatıyorlar. "Son Nesil" isimli iklim aktivisti örgüte, Almanya polisi baskın düzenledi.

İklim aktivistlerinin sözcüsü Aimee Van Baalen baskına böyle tepki verdi. “Bu sabah gerçekleşen 15 ev araması, Son Nesil'in tüm destekçilerini sert bir şekilde vurdu. Bizi korkutuyorlar. Ama korkmamalıyız. Federal hükümet bizi gözleri açık bir şekilde iklim cehennemine sürüklüyor.”

Alman polisi, 7 eyalette 15 evde arama yaptı. Bugüne kadar toplam 1,4 milyon euro para toplandığını tespit etti. Bir kişinin ise banka hesabına el konuldu.



Baskınlara tepki gösteren iklim aktivistleri, yaşamlarını sürdürmek ve eylemlerine devam etmek için bağış topladıklarını söyledi. Almanya'da iklim aktivistlerinin kendilerini otoyola yapıştırması ve trafiği durdurmasının ardından Şansölye Olaf Scholz de eleştiride bulunmuştu. Bu tür eylemlerle hiç kimsenin iklim değişikliği konusundaki düşüncesinin değişmeyeceğini savunmuştu.