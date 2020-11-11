  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da iki camiye skandal mektup
Dünya

Almanya'da iki camiye skandal mektup

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Berlin ve Baden Württemberg eyaletindeki Spaichingen kasabasındaki camilere İslamofobik içerikli mektup gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:04:00 -
Almanya'da iki camiye skandal mektup

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin ve Baden Württemberg eyaletindeki Spaichingen kasabasındaki camilere İslamofobik içerikli mektup gönderildi. DİTİB Berlin Şehitlik Camisi ve Spaichingen Fatih Camisi'ne posta yoluyla gönderilen mektuplarda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hakaret içerikli ifadeler yer aldı.

Berlin DİTİB Şehitlik Camisi Dernek Başkanı Yakup Ayar, bu sene içinde camilerine benzer içerikli 6 mektup gönderildiğini ve hiçbirinde fail ya da faillerin bulunamadığını bildirdi.

Bugün gelen mektubu da polisin beraberinde yerel yetkililere bildirdiklerini söyleyen Ayar, cami derneği olarak insanlara yönelik yararlı çalışmalar yaptıklarını belirtip, mektubun içeriğinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

DİTİB Spaichingen Fatih Camisi Başkanı Zekeriya Şahin ise gün içinde posta kutusunda buldukları mektubu görünce derhal polise intikal ettirdiklerini kaydederek, fail ya da faillerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız
Teknoloji

3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, ‘..
Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi
Gündem

Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay