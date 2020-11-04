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Aktüel Almanya'da hizmet sektöründe toparlanma ivme kaybetti
Aktüel

Almanya'da hizmet sektöründe toparlanma ivme kaybetti

Ülkede eylülde 50,6 olan hizmet PMI, geçen ay 49,5 puana geriledi - IHS Markit Ekonomisti Phil Smith: - "Kovid-19 salgınında vaka sayısının artması ve kasımda birçok işletmenin kapanmasıyla ekonomik faaliyetlerde çifte düşüş olası görünüyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:57:30 -
Almanya'da hizmet sektöründe toparlanma ivme kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen ay Kovid-19 vaka sayısının artmasının hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 puana geriledi.

Söz konusu rakam, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ve nisan ayları sonrası hizmet sektöründe başlayan toparlanmanın yavaşlaması olarak değerlendirilirken, sektörün PMI verisi 4 aydır ilk kez düşüş kaydetti.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da eylülde 50,6 olan hizmet PMI, ekimde 49,5 puana geriledi. Beklenti, endeksin 48,9 puana gerilemesi yönündeydi.

En fazla düşüş otel ve restoran faaliyetlerinde görülürken, ulaşım ve depo tedarikçilerinin faaliyetlerinde de gerileme kaydedildi.

Eylülde 54,7 olan bileşik PMI verisi ise ekimde 55 puana yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.


- "Ekonomik faaliyetlerde çifte düşüş olası görünüyor"


IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınında vaka sayısının artması ve kasımda birçok işletmenin kapanmasıyla ekonomik faaliyetlerde çifte düşüş olası görünüyor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.


- Yeni Kovid-19 tedbirleriyle ekonominin yeniden küçülmesi bekleniyor


Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, dünden geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Ekonomistler, söz konusu yeni kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

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