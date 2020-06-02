Almanya’da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, Alman Meteoroloji Kurumu uyarıda bulundu

Almanya’da termometreler 30 dereceyi gösterdi. Alman Meteoroloji Kurumu (DWD), 2020 yılının yüzyılın en sıcak yılı olacağını açıkladı.

Almanya’da hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı. Alman Meteoroloji Kurumu (DWD) tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının yüzyılın en sıcak yılı olacağı ifade edildi. Ülkede kuraklığın baş göstermesine ve tarım arazilerinde verimin düşeceğine dikkat çekildi. Tüketici koruma dernekleri ise kuraklık nedeniyle sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Orman yangınlarının nadiren yaşandığı Almanya’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, beklenen kuraklık nedeniyle ormanların girişlerine uyarı levhaları asıldı. Levhalara "Yangın tehlikesi nedeniyle ormanda sigara içmeyin içmeyiniz" notu düşüldü. Diğer yandan yer altı sularının tükenmemesi için de gereksiz bahçe sulama gibi sulamaların yapılmaması istendi.